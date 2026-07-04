2118ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಬಂದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ; ಆಘಾತಕಾರಿ ನೋವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ApexTV ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, 2118ರಿಂದ ಬಂದ 'ನೋವಾ' ಎಂಬ ಯುವಕ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಆತನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ ಮರೆಮಾಚಿ, ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯುವಕ
ApexTV ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ ಮರೆಮಾಚಿ, ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ತನ್ನನ್ನು 2118ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಬಂದ 'ನೋವಾ' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತಾನು ರಹಸ್ಯ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ
ನೋವಾ ಪ್ರಕಾರ, 2031ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ ರಷ್ಯಾ, ನ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. 2034ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 2040ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ, ವಿಕಿರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಜಗತ್ತು ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದೂ ಆತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
2118ರ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಯುವಕ
2118ರ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಹೇಳಿದ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 350 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಖಾಸಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಆಕಾಶವಿರುವ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಆತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುವಕ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ತಪನ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೋವಾ ತೋರಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದೋಷಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಕಥೆ
ApexTV ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಹಲವು 'ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್' ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ದಾಳಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಜೊಂಬಿ ಹಾವಳಿ ಮುಂತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 'ಮನರಂಜನೆ' ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
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