ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. GS-15 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಫೆಡರಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ನಿವೃತ್ತ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಸಾದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಾಸಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ GS-15 (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಫೆಡರಲ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ($150,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಸಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (FERS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಸಾ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಟಿಎಸ್ಪಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
