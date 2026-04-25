ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ; ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ!
ಕಾಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸಂಬಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದತೆ
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನೇಪಾಳದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ವಾಗ್ಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ನೇಪಾಳ
ನೌಕರರ ಕೈಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚುರುಕಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೇಶ ನೇಪಾಳ.
ನೇಪಾಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಪದ್ದತಿ
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭೂತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನೇಪಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮುಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕು
ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 28ರ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದರೆ, ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನು ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಚೇರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಪಾಳ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಹಂಚಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಚೇರಿ (Financial Controller General Office) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
