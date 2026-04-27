'ನಾನು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಫೈರಿಂಗ್ ನಂತರ ಮೊದಲ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್' ವೇಳೆ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆಸಿದ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಶೂಟರ್ನ 'ಡೆತ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ'ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಶೂಟರ್ 'ಕೋಲ್ಡ್ಫೋರ್ಸ್' ಅಲೆನ್ ದಾಳಿಗೂ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಆತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆತ ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಕಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದು ಈಗ ತನಿಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
WATCH: President Donald Trump taking cover after shooting at the White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. pic.twitter.com/8IsMEdqL8Z
— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 26, 2026
ಟ್ರಂಪ್ ಭದ್ರತೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ - ಶೂಟರ್
ಈ ಶೂಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿ. 31 ವರ್ಷದ ಈತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸಿರುವ ಆತ, 'ನಾನು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಒಳಗೆ ತಂಗಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳತ್ತ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದರೂ ಇರಾನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 'Ma Deuce' (ಭಾರೀ ಮಷಿನ್ ಗನ್) ತಂದರೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಚ್ಚುತನದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮುಗ್ಧರು ಸಾಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ಬಕ್ಶಾಟ್' ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯ ಸಹಚರರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ - ಟ್ರಂಪ್ ತಿರುಗೇಟು
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'CBS 60 Minutes'ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲಿನ 'ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ನಡತೆ' ಮತ್ತು 'ದೇಶದ್ರೋಹ'ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಕಿ ಓದಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದರು.
ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭೀಕರವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026
ಯಾರೀತ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್?
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೆನ್ ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಓದಿಕೊಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಜ್ಞ. ಆತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆತ ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವದ (Radicalization) ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ದ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಡಿತನ' ಎಂದು ಅಲೆನ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಆತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.
