ಒಂದೇ ಮಗು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೊಕ್ಕು ಬಂದ ಈ ಕಂದಮ್ಮ!
ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಡ್ಡೆಯ ಕಾರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದರು.
ಹುಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಾವು
ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಾವು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸವದ ಬಳಿಕವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು. ಒಂದು ಮಗು ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗರ್ಭ ಪುನಃ ಹೊಕ್ಕ ಮಗು
ಹೊರಬಂದ ಮಗುವೊಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಕ್ಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಂದಮ್ಮ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಲಿನಿಲಿ ಹೂಪ್ ಬೂಮರ್. ಈ ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕೇವಲ 16 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಲಿನ್ಲೀಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೊಕೊಸೈಜಿಯಲ್ ಟೆರಾಟೋಮಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮಗುವಿನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಡ್ಡೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಮಗು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಭ್ರೂಣ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು 23 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಿನ್ಲೀಯನ್ನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಪೌಂಡ್ 3 ಔನ್ಸ್ ತೂಕವಿದ್ದ ಆಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ನಿಂತುಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಅವಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೆ ಜನನ
ಹನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಲಿನ್ಲೀ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದಳು, ಅವಳು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ 5 ಪೌಂಡ್ 5 ಔನ್ಸ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರಾದ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಒಲುಯಿಂಕಾ ಒಲುಟೊಯಿ ಸತತ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಪುನಃ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದಾಗಿ 12 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
