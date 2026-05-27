ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ, 25 ರಿಂದ 31 ಮೇ 2026: ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
Weekly Lucky Zodiac Sign 25 To 31 May 2026 ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಶುಭ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಬುಧ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಣಯವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.