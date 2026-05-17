ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಮೇ 18 ರಿಂದ 24 ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಈ ವಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ರಾಶಿ ಜನರು ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ದಣಿದ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದಷ್ಟೂ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.