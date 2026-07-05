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- ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ 12 ಧನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ 12 ಧನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Weekly Lucky Zodiac Sign 6 To 12 July 2026 ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬುಧವಾರದಿಂದ, ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.