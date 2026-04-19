20 ರಿಂದ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಈ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Weekly Lucky Zodiac Sign 20 To 26 April 2026 ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಾರವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಾರವು ಹಲವು ಮಿಶ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.