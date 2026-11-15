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- ನವೆಂಬರ್ 16–22 ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ; ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ನವೆಂಬರ್ 16–22 ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ; ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ
ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾರದ ಜಾತಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಹೊಸ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ಗುರು-ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವಾರವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 16 ರ ಸಂಜೆಯಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ, ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.