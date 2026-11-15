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- ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ 2026
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ಈ ವಾರ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ಮತ್ತು 22, 2026 ರ ನಡುವಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ಆರಂಭವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.