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- ನವೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ! ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ
ನವೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ! ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನವೆಂಬರ್ನ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನವೆಂಬರ್ನ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ
ರಾಶಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾರವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬುಧನ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.