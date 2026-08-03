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- ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಯಯುತವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಯಶಸ್ಸು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಈ ವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.