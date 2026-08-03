ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಲವರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕಚ್ಚೋದು ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ರಹಸ್ಯಗಳು..!
ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 'O' ರಕ್ತದ ಗುಂಪು, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರಿದ್ದರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ರಕ್ತ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಚ್ಚಲು ರಕ್ತದ ಸಿಹಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರಣ! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
O ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಫೇವರೆಟ್
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ 'O' ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇತರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಹೊರಬಿಡುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹೊರಬಿಡುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2) ಅನಿಲವನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CO2 ಹೊರಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅವರತ್ತ ಬೇಗನೆ ಮರಳುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ಬೆವರು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ
ನಮ್ಮ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆವರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೋ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವವರನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಯರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವವರನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ
- ದೇಹವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
- ಮಲಗುವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವುದು ಕೇವಲ ತುರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.