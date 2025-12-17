ನಿಧಿಯಂತೂ ಅಲ್ಲ.. ಆ ಹಳೆ ಮನೆ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ರೂಂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಂಪತಿ 1930 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 95 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಡ್ರೈವಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ
ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಂಪತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಒಳಗೆ ನಿಧಿ ಇದೆಯೇ?, ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಸುವ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ...ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ…
ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲೇ ಕಂಡುಬಂದದ್ದು...
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದದ್ದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಳಸಿದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಂತರ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ದಂಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಡಿಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ತೊಟ್ಟಿಯು ಈ ಗುಪ್ತ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನೆಲದ ಹಲಗೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಗುಪ್ತ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಪ್ತ ರಚನೆಗಳು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.