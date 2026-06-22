Aeroplane: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು
ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗುಡುಗುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನದೊಳಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೈಲಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾರಡೇ ಕೇಜ್' ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನದ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಮಾನವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಲುಗಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ರಿಗೇ ನಷ್ಟಾಲು ಇವೇ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಗ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಡೀ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಮಳೆ, ಮೋಡ, ಸಿಡಿಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.