ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (MIA) DGCA ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ 'ನಿಖರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳಕಿನ' (PAL) ವರ್ಗ-1 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (MIA) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGCA) ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ನಿಖರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳಕಿನ' (PAL - Precision Approach Lighting) ವರ್ಗ-1 (Category-1) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲೂ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್' (ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ರನ್‌ವೇ) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ (ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ - Low Visibility) ವಿಮಾನಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ನೂತನ 'ಕ್ಯಾಟ್-I ಪಿಎಎಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು (Visual Guidance) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ‘ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Approach Lighting System) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ 'ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' (ALIMS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರಗಳು: ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ರನ್‌ವೇಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಈ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರನ್‌ವೇಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಿಂದ (Threshold) ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 900 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್‌ಗಿಂತಲೂ (72.5 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ

ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ALIMS' ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಗಣ್ಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ವಿಳಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.