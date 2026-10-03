ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು; ಮನೆಯೊಳಗಿರಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಮತೋಲನತೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
1. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೊದಲ ನಿಯಮ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಂದರೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
- ದಪ್ಪ ಪರದೆಗಳ ಬದಲು, ಬೆಳಕು ಒಳಬರುವಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಕತ್ತಲಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಹೀಗಿರಲಿ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು 'ಎನರ್ಜಿ ಗೇಟ್' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರಬೇಕು.
- ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
- ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು, ರಂಗೋಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಮನೆಯ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪೆನಿಸುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್: ಹಸಿರು, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬೆಡ್ರೂಮ್: ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
- ಅಡುಗೆ ಮನೆ: ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
4. ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೋಡಣೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಡುವ ಜಾಗ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಮಂಚವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಇಡಿ.
- ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
- ಮಂಚದ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ!
5. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ - ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಗಿಡಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಡಿ.
- ನೀರಿನ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ.
- ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ದೀಪಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತವೆ.
- ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತವೆ.
6. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಾಸ್ತು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಿಂಕ್ ಎದುರು ಸ್ಟವ್ ಇಡಬೇಡಿ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್: ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿ. ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಿ.
7. ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳು (ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ (Amethyst) ಹರಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಸಿಟ್ರಿನ್ (Citrine) ಹರಳು ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಓಂ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತದೆ.
8. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಲಿ
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತ.
ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಬಾರದು.
ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಸ್ತು
ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೋಡಣೆಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.