Dear Ladies ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ… Bank Balance ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜೋಕೆ!
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಎಕ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಐದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನಿಂತು ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥುತಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ತಲೆ ಬಾಚುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತು ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಹರಡಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂತು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂತು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗುಡಿಸಬಾರದು
ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತು ಗುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಣಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.