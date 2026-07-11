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- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ..!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ..!
ಕೇರಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಗುಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ
ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕೇರಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜಾನೆಯೇ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸತೀಶನ್
ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
Z-ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್
ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. Z-ಪ್ಲಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು 'ಶಕ್ತಿ'ಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿ. ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು.
ಕೇರಳ-ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ 'ಟಿವಿಕೆ' ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಈಗ ಕೇರಳದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮನೆದೇವರಿದ್ದಂತೆ.
ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ
ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ'ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ (Political Power Center) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶನ್ ಅವರಂತಹ ನೂತನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.