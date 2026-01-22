- Home
ಇದು Bigg Boss ಮೀರಿಸೋ, ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಷೋ: ಫೆ.1 ರಿಂದ ಆರಂಭ- ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೆನ್ನಲಾದ 'ದಿ 50' ಎಂಬ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 (Bigg Boss Season 12) ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಈ ಷೋ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೀಸನ್ 13 ಶುರುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ, ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದಿ 50 ಷೋ
ಅಂದಹಾಗೆ ಇದರ ಹೆಸರು ದಿ 50 (The 50 Reality Show). ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ "ದಿ 50" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ದಿ 50" ಗೆ ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನವರ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ಷೋ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್
ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫರಾ ಖಾನ್ "ದಿ 50" ಗಾಗಿ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಪಟೇಲ್, ನಟಾಲಿಯಾ ಜಾನೋಜೆಕ್, ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿ'ಕ್ರೂಜ್, ಶಹಬಾಜ್ ಬಡೇಶ, ಅನುಷ್ಕಾ ಸೇನ್, ರಿದಾ ತರಾನಾ, ಕರಣ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಧನಶ್ರೀ, ಸೂಫಿ ಮೋತಿವಾಲಾ, ಪಾಯಲ್ ಧರೆ, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ, ಸೀಮಾ ಖಾನ್, ಆಶಿಶ್ ಭಾಟಿಯಾ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಶುರಾ ಖಾನ್, ನಿಕ್ಕಿ ತಂಬೋಲಿ, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ, ಸೀಮಾ ಖಾನ್, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ರಥಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮನೆ!
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಿ 50 ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿ 50 ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ದಿ 50'ರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 50'ರ ಮನೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವರ ಸಂಪರ್ಕ
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ತಾರೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿ 50'ರ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಿ 50'ರ ಮನೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಂಹದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್, ದಿವ್ಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕರಣ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಸಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಿ 50 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 'ದಿ 50' ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ 50' ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
