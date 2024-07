ಈ ಟ್ರೋಫಿನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೊಂಡೋಗೊಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾನ್ಯಾ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾನ್ಯಾ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ The trophy you can’t take home ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾಸ್ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.