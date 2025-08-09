- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿ ತಾರಾ, ಮಹಾನಟಿ ಗಗನಾಗೆ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಿ ಎಸ್ ಶರವಣ!
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿ ತಾರಾ, ಮಹಾನಟಿ ಗಗನಾಗೆ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಿ ಎಸ್ ಶರವಣ!
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟಿ ಎಸ್ ಶರವಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವರಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂಧೋಗಿ, ನಟಿ ತಾರಾ, ಮಹಾನಟಿ ಶೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಗನಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
17
Image Credit : Asianet News
ಇಡೀ ನಾಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಹೆಂಗಳೆಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
27
Image Credit : Asianet News
ಇನ್ನು ಟಿ ಎಸ್ ಶರವಣ ಮನೆಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
37
Image Credit : Asianet News
ಅಂದಹಾಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
47
Image Credit : Asianet News
ಈ ಬಾರಿ ಟಿ ಎಸ್ ಶರವಣ ಮನೆಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಹಾನಟಿ ಶೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಗನಾ, ನಟಿ ತಾರಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಂಧೋಗಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
57
Image Credit : Asianet News
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
67
Image Credit : Asianet News
ನಾನು ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ನನಗೆ ಶರವಣ ಸರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
77
Image Credit : Asianet News
ಇನ್ನು ನಟಿ ತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೂಬುಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ,ಬಂಗಾರ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಿ.
Related Stories