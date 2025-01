ಫ್ರೆಶ್ ಹೂವು, ಹಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಂತೆ… ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಲುವೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡಂಗೆ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಲುವೆ -ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟಿ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನೊಡೋಣ.



ಈ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ನನಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ (Give me fresh flowers and an old love)ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪಾ ನಾಗಿಣಿ ನಟಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.