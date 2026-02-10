ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ರಂಗು ರಂಗಿನ ದಿನ ಕಳೆದ ನಟಿಯರು
These india actress affairs rumors with gangsters ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂಚಕ ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಸುಖೇಶ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸುಖೇಶ್ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇದು ಜನರು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೂ ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿಯನ್ನು ಡಾನ್ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಕೋರ ಅಬು ಸಲೇಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮತಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದೊರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಟಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಧುನ್ನಾ
"ವೀರನ" ಎಂಬ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಧುನ್ನಾ, ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
