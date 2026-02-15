Bigg Boss: ಸೀಸನ್ 10ಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್? ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್?
Bigg Boss ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಳೆದಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಶೋ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು?
Image Credit : instagram.com/bigbossverse
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್' ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಿ, ತೆಲುಗು ಪರದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಂದ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10ಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಬಾರಿ ಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
Image Credit : Hotstar
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ತೆಲುಗಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೀಸನ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ವಿನ್ನರ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ವಿನ್ನರ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೀಸನ್ 10 ಸಖತ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
Image Credit : X/@iamnagarjuna
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೀಸನ್ 2, 6, 7 ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಸನ್ 8 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಟಿಆರ್ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯರು vs ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟೇ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈಗ ಸೀಸನ್ 10ರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Image Credit : Hotstar
ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ಲಾನ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ತಂಡವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೇ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಸನ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸನ್ 10ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಶುರುವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಿರುತೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : https://x.com/StarMaa/status/1961015632549576763/video/1
ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ 9ನೇ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಮತ್ತು 9 ಅನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮನ್ಮಥ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
