ಅವಳು ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೂ ನೆಟ್ಟಗಿರೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ; ಲವ್ವರ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ: Sonu Srinivas Gowda
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ Sonu Srinivas Gowda ಅವರು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲವ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಲವ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು..!
ಇಂದು ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಸಾವಿನ 11ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ
ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ರಾಜೇಶ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೋನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು "ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾಕೆ ರಾಜೇಶ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದೆ?
ಸೋನು ಗೌಡ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾಜೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ವರ್ ಅಂತೆ. ರಾಜೇಶ್ರಿಂದ ಸೋನುಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜೇಶ್ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು, ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಸೋನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದೂರ ಆದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನು ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, Scam ಆಯ್ತು!
ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲವ್ ಎನ್ನಲ್ಲ, ಅದು 'ಸ್ಕ್ಯಾಮ್'. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಓಡಾಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದ ಎಂದು ಸೋನು ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ
ಸೋನು ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. “ನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಫೋಟೋಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಸೋನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
