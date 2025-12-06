ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ, ನವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಬಾಗ್ ಬಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಾಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ
ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಹಿಂದೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಹಲವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಹಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗಿನ ಜೆನ್ ಝಿ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಜೋಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಇವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಪರಿಚಯ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಮೂವರು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ನಾನು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇತ್ತ ಸಾರಾ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ ಪಾಠಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ಕುಟಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
