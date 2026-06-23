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- Ghost story: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾದ ಬಸ್, ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆ... ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ ವೈರಲ್!
Ghost story: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾದ ಬಸ್, ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆ... ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ ವೈರಲ್!
Tumakuru koratagere road white saree woman ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ‘ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆ’ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆ
ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ‘ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆ’ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಕೈಗುರುತು
ಒಮ್ಮೆ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡಿತಂತೆ. ಕಾರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಕಾರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಂದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ, "ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ... ಈ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ!" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ.
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಕೈಗುರುತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದವು. ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮಂಜಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನಿಜವೇ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೇ?
ಅಂದಿನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವೇ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೇ? ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭಯ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ—ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಈ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.