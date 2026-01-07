ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಕ್: 'ಮನೆ ಊಟ' ಕೊಡಲೊಪ್ಪದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ!
ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಾಗೃಹ ಕಾಯ್ದೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಪವಿತ್ರಾ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.07): ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ-1 ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ (Birthday) ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲರು, 'ಜೈಲಿನ ಊಟ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ:
ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡ್ಡಿ: ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ದೆ 13ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಊಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿನ ಊಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ‘ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ’ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿವೆ.
ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕೈದಿಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲು: ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಊಟ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಪ್ರತಿ ಕೈದಿಯ ಮನೆ ಊಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಸಮಯದ ವ್ಯಯ: ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಊಟದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈದಿಗಳ ಮನವಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಜಾ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ತಮಗೂ ಮನೆ ಊಟ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ನಡೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
