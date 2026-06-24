BMRCL: ಕಬ್ಬನ್ ಪಾಕ್೯ ನಿಂದ ಮೇಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
Namma Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ
ನಿನ್ನೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದೀಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮರಳಿದ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ 5.21ಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಮುಂಜಾನೆ 5ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟು 5:21ಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಗೋಡಿ-ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದವರೆಗಿನ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ BMRCL ಕ್ರಮ
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ರೈಲು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇದೀಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದಿನಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
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