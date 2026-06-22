ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ: ಹನುಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ, ಅರ್ಜಿ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ, ಆಂಧ್ರದ ತಿರುಮಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೋಕರ್ಣದ ನಡುವೆ ಹನುಮನ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು
ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಲವು ತೋರಲಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ದ್ವಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ (Out of Turn) ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪೀಠವು, "ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ವಕೀಲರ ವಾದವೇನು?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದಗಳು:
- ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿವಾದದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.
- ನಂತರ ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (Open Court) ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಸಹಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ಆದರೆ, ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರುದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫಂಕ್ಟಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ’ (Functus Officio) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರವೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪ ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಿದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ‘ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ’ ಇದೆ: ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿಭಾಯಿಸಲಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಹನುಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಿವಾದ: ಎರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಾದಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲ (TTD ಹಕ್ಕು)
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (TTD), ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವೇ ಹನುಮಂತನ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಒಂದು ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪಿ-ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ (ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಕ್ಕು)
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹಂಪಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವೇ ಹನುಮಂತನ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ‘ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಂತಹ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಸಮಿತಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಜನಹಳ್ಳಿಯೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ವಾದ. ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗೋಕರ್ಣ (ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ವಾದ)
ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗೋಕರ್ಣವು ಹನುಮಂತನ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠವು ಮೂರನೇ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹನುಮಂತ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯು ಅವನ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಹನುಮಂತನ ‘ಕರ್ಮಭೂಮಿ’ಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಠದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜಟಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
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