Mavu Mela: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಳ; 2 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ 7 ಟನ್+ ಮಾವು ಮಾರಾಟ
ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸನ್ನು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಮಾವು- ಹಲಸು ಮೇಳ
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವು- ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಜನತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಗಮದಿಂದ ಮಾವು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ
ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮುಕ್ತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ ಮಾವು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಮೇ 10 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ 2.5 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ 5 ಟನ್
ಶುಕ್ರವಾರ 2.5 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ 5 ಟನ್ ಮಾವು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಮಾವಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಲಸು ಹೊರಗಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಇದುವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾವು
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ/ಆಲ್ಫಾನ್ಸೊ, ರಸಪುರಿ, ಸೇಂದೂರ, ಮಲಗೋವ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಬಂಗನಪಲ್ಲಿ, ದಶೇರಿ, ಕಾಲಪಾಡು, ಕೇಸರಿ, ನೀಲಂ, ತೋತಾಪುರಿ, ಇಮಾಮ್ ಪಸಂದ್ ಮುಂತಾದ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಹಲಸು, ನಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಲಸುಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದೇ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.
