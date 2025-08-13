2025ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಟಾಪ್ 4 WWE ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿವರು!
2025ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಸ್ತಿ ದಂತಕಥೆಗಳು ನಿಧನರಾದರು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಕುಸ್ತಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರ WWE ಓಟವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇತರ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ವಿಮೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಿಮೊಥೆರಪಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ, ಕುಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯವು ಅವರ ನಿಧನದ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಅವರ ದೃಢತೆ, ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವರನ್ನು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಟೆರೆನ್ಸ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರಂಕ್, ಸಬು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ECW, WWE ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಸಿಸಂನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಸಬು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಮೊದಲು GCW ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಸಬು ನಿಧನರಾದರು.
ರಾಬಿ ಎಲಿಸ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರ, ಅವರು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಲಿಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ 82 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಪೋಷಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.
ಅಮೆರಿಕದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಹಲ್ಕ್ ಹೋಗನ್ WWE ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂಚ್ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೋಗನ್ 24 ಜುಲೈ 2025ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.