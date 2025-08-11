ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ WWE ಕ್ಲಾಷ್ನ 5 ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ WWE ಕ್ಲಾಷ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ. RAW ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
AJ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ಲಾಮ್ ನಂತರ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೋ ಜೊತೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಡರ್ಟಿ ಡೊಮ್ ತನ್ನ ಬೂಟ್ ಬಳಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೂಟ್ ಎಸೆದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೈಟಲ್ಗಾಗಿ ರೀಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಬಹುದು.
ನವೋಮಿ RAW ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪ್ IYO SKY ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾ ರಿಪ್ಲೆ ತನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಫನಿ ವಾಕ್ವೆರ್ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. RAW ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂತ್ಯವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಲೈರಾ ವಾಲ್ಕಿರಿಯಾಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಕಿ ಲಿಂಚ್ ಸವಾಲಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಗ ನಿಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಬಂದರು. ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲಾ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳಾ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬಹುದು.
ರುಸೆವ್ ಮತ್ತು ಶೇಮಸ್ RAW ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಎನಿವೇರ್ ನಂತಹ ಷರತ್ತು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಷ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಬಹುದು.