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- World's Most Expensive Trophies: ಕೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು.
World's Most Expensive Trophies: ಕೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳು.
Most Expensive Trophy ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ₹170 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
1. FIFA World Cup Trophy
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ FIFA World Cup ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹170 ಕೋಟಿ+) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಎತ್ತರ: 37 ಸೆಂ.ಮೀ. ತೂಕ: 6 ಕೆ.ಜಿ. ವಸ್ತು: 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಆಧಾರ: ಎರಡು ಪದರಗಳ ಹಸಿರು ಮಲಕೈಟ್ ಕಲ್ಲು
Woodlawn Vase (Horse Racing)
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ₹32 ಕೋಟಿ+, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುದುರೆ ಓಟದ ಟ್ರೋಫಿ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ Woodlawn Vase ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 36 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 30 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Preakness Stakes ಕುದುರೆ ಓಟದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Borg-Warner Trophy (Indianapolis 500)
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ₹13 ಕೋಟಿ+, ಇಂಡಿಯಾನಾಪೊಲಿಸ್ 500 ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Borg-Warner Trophy ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.625 ಮೀಟರ್ (5.3 ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 45 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Indianapolis 500 ಕಾರು ರೇಸ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
FA Cup Trophy
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ₹8 ಕೋಟಿ+, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲೊಂದು
ಇಂದಿನ ಎಫ್ಎ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 61.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6.3 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Stanley Cup
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ₹5.5 ಕೋಟಿ+
ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ
Stanley Cup ವಿಶ್ವದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ 1892ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಕೆನಡಾದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ Lord Stanley of Preston ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಮೆಚೂರ್ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
Vince Lombardi Trophy
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ₹2 ಕೋಟಿ+, NFL ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
Vince Lombardi Trophy ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Super Bowl ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಏಕೈಕ ಟ್ರೋಫಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ICC Cricket World Cup Trophy
ಎತ್ತರ: 65 ಸೆಂ.ಮೀ ತೂಕ: 11 ಕೆ.ಜಿ ತಯಾರಿಕೆ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ICC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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