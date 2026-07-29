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- ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೋಲಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಬಲ್ ಸವಾಲು! 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್'ಗೆ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಂಟಕ!
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೋಲಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಬಲ್ ಸವಾಲು! 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್'ಗೆ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಂಟಕ!
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದ್ವಿಮುಖ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ (Commonwealth Games 2026 in Glasgow)ಭಾರತದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್' (Golden Boy) ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (Neeraj Chopra) ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ (Javelin Throw) ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕದನದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ (Arshad Nadeem) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಂದಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋವರ್ಗಳು ಭಾರತದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಾಜ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಲು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ (Arshad Nadeem's Preparation)
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲ್ಯೂಸರ್ನ್ನಲ್ಲಿ (Lucerne Silver Meet) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 78.47 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್, ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ (Glasgow) ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವ ನದೀಮ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ (Qualification Round) ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಕೋಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಟ್ (Salman Butt) ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2024 ರಲ್ಲಿ (Paris Olympics 2024) 92.97 ಮೀಟರ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Olympic Record) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನದೀಮ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೀರಜ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ (Head-to-Head Record)
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಒಟ್ಟು ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳು: 11 ಬಾರಿ
- ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗೆಲುವು: 10 ಬಾರಿ
- ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಗೆಲುವು: 01 ಬಾರಿ (ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2024 ಗೋಲ್ಡ್)
- ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ: 2016ರ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ (ನೀರಾಜ್ಗೆ ಚಿನ್ನ, ನದೀಮ್ಗೆ ಕಂಚು)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 2ನೇ ಸವಾಲು:
ಯಾರು ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್? (Who is Mohammad Yasir?)
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಕೇವಲ ನದೀಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ (Mohammad Yasir Sultan) ಕೂಡ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು:
- ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಜನನ: ಮೇ 1, 1998 (26 ವರ್ಷ)
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತ (Personal Best): 79.93 ಮೀಟರ್ (16 ಜುಲೈ 2023, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್)
- ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು (Achievements):
- 2023 ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಕಂಚಿನ ಪದಕ (79.93m)
- 2025 ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್: ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ (76.04m)
- 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ (78.10m)
ಯಾಸಿರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತ 80 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ (Javelin Throw) ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಕೂಡ ನೀರಾಜ್ ಎದುರು ಸಾಧಾರಣ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 92.97 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಸಿರ್ ಅವರನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ (Rules & Indian Squad)
ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ (Qualification Round) ಒಟ್ಟು 20 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಷರತ್ತು: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 12 (Top 12) ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ (Auto-Qualification Mark): 83.00 ಮೀಟರ್.
ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು: ಭಾರತದಿಂದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (Neeraj Chopra) ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ (Rohit Yadav) ಹಾಗೂ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Yashvir Singh) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕದನದಲ್ಲಿ (Glasgow Battle) ಭಾರತದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಜೋಡಿಯ (Arshad & Yasir) ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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