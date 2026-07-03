Virat Kohliಯಿಂದ ಪಾಂಡ್ಯವರೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಳಿದ್ರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಟಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 41 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುರೋಪ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 750 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. 2022 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಹಸಿವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಕೂಡ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ SIUU ಸೆಲಬ್ರೇಷನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯುವರಾಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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