Titan Mission: ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಶನಿ ಸರದಿ! ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೈಟಾನ್
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶನಿಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾನವನ ಮುಂದಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ 'ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈ' ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಶೀತದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ಶನಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾನ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು? ಈ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಬಹುದು.
ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೈಟಾನ್
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲೊರಾಡೋದ ಬೌಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟು ಟೈಟಾನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2026' (Humans to Titan Summit 2026) ಎಂಬ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೈಟಾನ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಣತರು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ತಜ್ಞರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಾನ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎಂಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್-ರೋಬೋಟ್
ಟೈಟಾನ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಸಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈ' ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಂಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್-ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು 2028ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಟೈಟಾನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮೇಲ್ಮೈ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಜೀವದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ!
"ಈಗಲೇ ನಾವು ಟೈಟಾನ್ಗೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಿಝೋನಾದ ಟಕ್ಸನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಮಂಡಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್. "ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಟೈಟಾನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ" ಎಂದೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
"ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಂಡಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಟೈಟಾನ್' ಎಂಬ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, "ಬಿಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ್: ಅವರ್ ಪಾತ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್" (ಪ್ಯಾಂಥಿಯಾನ್ ಬುಕ್ಸ್, 2016) ಪುಸ್ತಕದ ಸಹ-ಲೇಖಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಹೋಲಿಕೆ
ಟೈಟಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಟೈಟಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ನದಿಪಾತ್ರಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
2005ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ 'ಹ್ಯೂಜೆನ್ಸ್' (Huygens) ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಹ್ಯೂಜೆನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಟೈಟಾನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ 179 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್!
ಆದರೆ, ಟೈಟಾನ್ಗೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ 179 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೈಟಾನ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಟೈಟಾನ್
ಟೈಟಾನ್ನ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಟೈಟಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕಾಲ ನಿಜವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
