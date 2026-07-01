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- ’BOSS’ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ? ದರ್ಶನ್ ವಕೀಲರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
’BOSS’ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ? ದರ್ಶನ್ ವಕೀಲರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೋಲುವ 'ಬಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ವಕೀಲರ ವಾದಕ್ಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
BOSS ಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ
ಕಳೆದ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿವಾದ
ತನಿಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿವಾದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಕೇಸ್ ರೀತಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ (Vijayalakshmi Darshan) ಅವರು ‘ಬಾಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಇದೀಗ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು, BOSS ಚಿತ್ರವು, ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ನ್ಯಾಯಯುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು!
ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ದರ್ಶನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಯೆರೂರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಕೀಲರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರವು ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಾಯಕನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸಕನಾಗುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದರು. ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಪು' ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥನಾ?
ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಓಲೈಸಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ನುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಪು' ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಏನಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ರವು "ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು, ಇದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು, ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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