- ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲವಿನ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಭತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ.. My Superpower ಎಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ Divine Star
Rishab Shetty- Pragathi Shetty: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ , ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ರಂದು ತಮ್ಮ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ -ಪ್ರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ರಿಷಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾವಳು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್.
ಪತ್ನಿಗೆ ರಿಷಬ್ ವಿಶ್
ಬಂಧ ಬೆಸೆದು, ಚಂದ ಹೊಸೆದು ಒಂದಾದ ಒಲವಿನ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಿಂದು ಒಂಭತ್ತು ತುಂಬಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯೂ ಸಿಹಿ ನೆನಪಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಲಿವಿದೆ, ನೋವಿದೆ, ನಗುವಿದೆ, ಸರಸವಿರಸಗಳಿವೆ.. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೂಗುವ ಸಮರಸವಿದೆ.. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗದ ಒಲವಿದೆ.. ಅ ಒಲವು ಬೀರಿದ ಬೆಳಕು, ತಂದ ನೆಮ್ಮದಿ, ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನಾಗಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸತಿಯಾಗಿ, ಸಾಥಿಯಾಗಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಹಿಡಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಬದುಕನ್ನು ಕಡಲಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದ ನಟ
ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ, ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.(To the force that drives me, to the strength I bank on, happy anniversary, my superpower. Life feels better when you hold my hand. )
ರಿಷಬ್ -ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೀತಿ
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದ ಪ್ರಗತಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು, ಕುಂದಾಪುರದವರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು, ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಜೋಡಿ.
ರಿಷಬ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಗತಿ
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗಂಡನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಗತಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದರು ಪ್ರಗತಿ.
