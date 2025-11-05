- Home
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಂದು ನಟಿ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು, ಪತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಸಿನೆಮಾಗಾಗಿ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾವು ಉಟ್ಟ ಮದುವೆ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಚಿರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘನಾ.
ಇರುವುದೆಲ್ಲಾವ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ
2017 ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ನಟಿಸಿದ ಮೆಗಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು (ಇರುವುದೆಲ್ಲಾವ ಬಿಟ್ಟು) ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯರಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಭಯ ನನಗಿತ್ತು.
ಚಿರು ಆ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆ ದಿನ ಚಿರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ‘ಈ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು?’ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು... ಅವರು ಮತ್ತೆ ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ ನಟರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ‘ನೀನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನೀನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಉಳಿದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ!’ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಿರು
ಆಟಗಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಚಿರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು (ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು) ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿ 'ಈ ಕುಟ್ಟಿಮ್ಮ' ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿ!' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
2020ರ ಜನವರಿ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿರು. ‘ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕುಟ್ಟಿಮ್ಮಾ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ, ನೀನು ಗೆಲ್ಲುವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವೆ ಅಂತ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು! ಎಂದು ಚಿರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮೇಘನಾ.
ಮದುವೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಘನಾ
ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ಇದು ಸೂಕ್ತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು (ಚಿರುವನ್ನು) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಮೇಘನಾ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕಾನಳ್ಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ! ನನ್ನ ಸಹ ನಟರಾದ ಶ್ರೀಮಹದೇವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮು. ಪ್ರತಿ ಭಾರೀ ದೃಶ್ಯದ ನಂತರವೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು! ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು! ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್.