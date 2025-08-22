- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- Happy Birthday Chiranjeevi: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 'ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್' ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
Happy Birthday Chiranjeevi: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 'ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್' ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ಟಾಲಿನ್
50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್
20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎದುರು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಖುಷ್ಬೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶಂಕರದಾದಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹ: 40 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2007 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕೊಟಕ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ 'ಲಗೇ ರಹೋ ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಶಂಕರ್ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್
50.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಸಿ ಪರಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಎದುರು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ನಟಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಆಚಾರ್ಯ
71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಚರಣ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದು ಚಿರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು.
ಟ್ಯಾಗೋರ್
51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್
ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಣ'ದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎದುರು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಇದು ಚಿರುಣಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವಿವಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಇಂದ್ರ
51.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎದುರು ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಗಾಡ್ಫಾದರ್
108 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದೇವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಲೂಸಿಫರ್' ನ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ
244 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.
ಕೈದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150
164 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2014 ರಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ "ಕತ್ತಿ" ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಖೈದಿ ನಂ. 150" ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ತರುಣ್ ಅರೋರಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ
232 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರವಿತೇಜ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 125 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.