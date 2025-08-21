- Home
Chiranjeevi Birthday: 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ; ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇನೂ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಥೆ ಇದು. ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು, ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ನಂತರ ಚಿರು ನಟಿಸ್ತಿರೋ ಸೋಶಿಯೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
VFX ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಚಿರು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ. VFX ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚಿರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. VFX ಕೆಲಸದಿಂದ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಒಂದು ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆ ತರ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ VFX ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರು ವಿಶ್ವಂಭರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷ ಹೀರೋಯಿನ್. ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.