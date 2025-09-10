- Home
- Life
- Relationship
- ನೇಪಾಳ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರೇಶನ್ ಝಡ್ ಯಾರು? ಈ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನೇಕೆ ಜೆನ್ ಝೀ ಕಿಡ್ ಗಳೆನ್ನತ್ತಾರೆ?
ನೇಪಾಳ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರೇಶನ್ ಝಡ್ ಯಾರು? ಈ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನೇಕೆ ಜೆನ್ ಝೀ ಕಿಡ್ ಗಳೆನ್ನತ್ತಾರೆ?
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜೆನ್ ಝೀ ಕಿಡ್ಗಳ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಜನರೇಶನ್ ಝೆಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 1997 ರಿಂದ 2012 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜೆನ್ ಝೀ ಕಿಡ್ಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜನರೇಶನ್ ಝೆಡ್ ಕಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 1997ರಿಂದ 2012ರ ವರೆಗೆ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಜೆನ್ ಝೀ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತವರು. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರೇಶನ್ ಝೆಡ್ ಅದರ ಅಂತರ್ಗತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರನ್ನು (Digital Natives) ಮತ್ತು “ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪೀಳಿಗೆ” (Centennials) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಯಾರು?
ಜನರೇಷನ್ Z ಎಂಬ ಪದವು ಜನರೇಷನ್ Y ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದನ್ನು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 1997 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಜನರೇಷನ್ Z ಆಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರೇಷನ್ Z ಅನ್ನು ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಥವಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಶನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಷನ್ Z ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
- ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕರು.
- ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ
- ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು.
- ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ
- ಹುಚ್ಚು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು
- ಅವರ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ.
- ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸಂವಹನವು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
- ಅವರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ನೀಡುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಟವಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವಲ್ಲ.
- ಅವರಿಗೆ AI ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಗಳಿವೆ.
ಜನರೇಷನ್ Z ಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಇವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದೇ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಿವು ಇದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಜನರೇಷನ್ Z ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು (ಹೆಚ್ಚು ಓದು, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಮನೋಭಾವ
ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ Z ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಂತೆಯೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ನಿಷೇಧವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗಿದೆ.
ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬದಲು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸೈಡ್-ಗಿಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಮನೋಭಾವ
ಹಣದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ Z ನ ಪ್ರಭಾವ
- ಇವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಧ್ರುವೀಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಠಾತ್ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜನರೇಷನ್ Z ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
- ಇವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾದಪ್ರಿಯರು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲಸದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು “ಕಷ್ಟಕರ” ಅಥವಾ “ಘರ್ಷಣೆಯ” ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಹಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ.
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜನರೇಷನ್ Z ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು
- ಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು – ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಕೆಲಸದ ನಿಲುವು – ನಮ್ಯತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
- ಹಣಕಾಸು ಅರಿವು – ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರೀತಿ – ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೆಚ್ಚು.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ – ಅತಿಯಾದ ಫ್ಯಾಡ್ ಡೈಟ್ಗಳ ಬದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು.
- ಪರಿಸರದ ನಿಲುವು – ಪರಿಸರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ-ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.
- ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ – ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಲಿಂಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ – ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ.
- ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ.
- ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ – ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಉಪಯೋಗ.
- ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ನಿರೀಕ್ಷೆ – ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ.
2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಜನರೇಷನ್ Z ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೀಳಿಗೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವುದು, ಆದರೆ ಆತಂಕವೂ ಇರುವುದು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ನಮ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅರಿವು, ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಇವರನ್ನು ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ Z ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.