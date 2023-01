ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೆದುರು ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಫೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು!

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

Image: Getty Images

ಪುರುಷರಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆಗಿರಲಿ, ಆಪ್ತರು ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು (do not reveal these secrets with anyone) ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಅದು ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮರೆಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.