ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆ... ಬಳಿಕ 11 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
1983ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಪಾಪಮ್ಮ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದಳುಮೊದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದರು. ಹೊಲ, ತೋಟ, ಕಾಡು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕಿಯ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪತ್ತೆ
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯತೊಡಗಿದವು. ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ಶಕ್ತಿ ಕಾಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಯಿಯಂತಹ ಒಂದು ಮೃಗ ತೋಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಕೆಲವರು ಅಪರಿಚಿತ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸರಣಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆರಂಭ
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೂ ಆ ಬಾಲಕಿಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದರೂ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಿಸ್ಟರಿ
ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯರು 1983ರ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯ ನಾಪತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಿಸ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬಯಲಾಗದ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
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