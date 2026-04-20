ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
Gajlaxmi rajyog ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿ ಹಣ, ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ
ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹಣ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 14, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಸಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ಮೈತ್ರಿಯು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
