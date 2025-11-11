- Home
- Entertainment
- Movie Reviews
- ಕೃಷ್ಣರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ 45 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು ವಿಮರ್ಶೆ
ಕೃಷ್ಣರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ 45 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು ವಿಮರ್ಶೆ
ಸೀನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಶಾರದಾ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೇಡು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮು (NTR) ಮತ್ತು ವಿಜಯ (ಶ್ರೀದೇವಿ) ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಳ ತಂದೆ, ರಾಮು ತಂದೆ ಪಾಪಾರಾಯುಡು (NTR) ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೇಡು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಇದು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ
ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಪಾರಾಯುಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ರಾಮು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್. ದಾಸರಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಎನ್ಟಿಆರ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾವ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ವಿಲನಿಸಂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ದಾಸರಿ ಬರೆದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 'ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟೆಂದಿ' ಹಾಡು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಊಟಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲೂರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್
ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
300 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ
1980ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 300 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ನಂತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಫರೋಶ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.