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- ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಡ; ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಡ; ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೆರೆಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೆರೆಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿಸಲು ಕೆಲವರು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೆರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲು ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಆಳವಾದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
1. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ:
ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
2. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ:
ಒಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
3. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ:
ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ.
4. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ:
ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ, ಸಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿ.
5. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ:
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಳವಾದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ
ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಗಳ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪವಾಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್, ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
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